Stri OL-åpning for håndballjentene

Hvis alt går etter IHFs eget reglement, venter Angola, Montenegro, regjerende verdensmester Nederland og vertsnasjon Japan i de fire øvrige gruppekampene.

Sør-Korea har en stolt olympisk historie i kvinnehåndball. I 1988 og 1992 ble det asiatiske landet OL-mestere foran nettopp Norge. I tillegg har de tre sølv og én bronse.

I 2016 skuffet sørkoreanerne og røk ut før utslagsrundene. OL er det mesterskapet de alltid satser mest på, og Norge må regne med å få voksen motstand i premierekampen i slutten av juli.

– Som ved alle trekninger, tar vi det vi får. Skal man realisere drømmene og målene, må man vinne de fleste kampene. Det blir tøffe kamper i både gruppespillet og i kvartfinalene, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Norge har to OL-gull på kvinnesiden. De ble tatt på rappen i 2008 og 2012.

De norske håndballgutta innleder lekene mot Brasil. Deretter skal de opp mot regjerende europamester Spania, Argentina, Tyskland og Frankrike. Norge har ikke slått spanjolene siden 1997.

Et norsk herrelag i håndball er klar for OL for første gang på 49 år.

De fire beste nasjonene fra hver pulje går videre til kvartfinalene. Der møter hver gruppevinner laget som blir nummer fire i den andre puljen. Toerlagene settes opp mot treerne.

OL-turneringene spilles i tidsrommet 24. juli til 8. august med kamper for hvert kjønn hver annen dag. Herrene starter opp dagen etter OL-åpningen.

