Stortap for Elverum mot Barcelona i Champions League

Oppgjøret ble nemlig spilt i Barcelonas storstue Palau Blaugrana, selv om Elverum hadde hjemmekamp. Innreise- og karantenereglene til Norge satt en stopp for at Barcelona skulle komme til Elverum for å spille. Derfor blir begge oppgjørene spilt i Palau Blaugrana.

Tolvmålstapet på 25-37, foran rundt 700 tilskuere, gjør at det skal et stort påskemirakel til for at Elverum skal ta seg til kvartfinale i Champions League. Også returoppgjøret mandag spilles i Barcelona.

Likevel kan de takke målvakt Thorsten Fries for at ikke tapet ble større. Dansken leverte 14 redninger og sto meget bra før han måtte ut med skade. Da lå Elverum under med åtte mål, ti minutter før slutt. Til slutt tapte de med 12 mål.

Fries var på vei mot eget mål da han gikk ned for telling. Han holdt seg til baksiden av beinet, og ble like etter byttet ut med en ispose.

11-1 tidlig

Elverum var bakpå fra start fredag kveld og scoret sitt første mål da Barcelona ledet 4-0. Etter tolv minutter sto det 11-1 til Barcelona, og ikke før 15 minutter var unnagjort hadde Elverum scoret to mål. Da kom Elverum mer og mer inn i kampen.

Like før pause var ledelsen nede i seks mål, 17-11. Til pause sto det 19-12.

Elverum, som måtte klare seg uten nøkkelspilleren Simen Schønningsen, som sliter med jumpers knee, åpnet sterkt etter pause. De var bare seks mål bak, 19-25, etter drøye 44 minutter. Så skrudde storlaget i blått og rødt om og vant de siste 16 minuttene 12-6 og kampen 37-25.

Blonz med seks mål

Alexander Blonz og Thomas Solstad storspilte og ble Elverums toppscorere med seks mål hver. Nevnte Fries sto en meget god kamp mellom stengene mens han var på banen og sørget for at tapet ikke ble større.

Seieren gjør at Barcelona nå har vunnet 15 strake kamper i Champions League. I tillegg har de vunnet de siste 44 kampene sine på hjemmebane.

– Før returoppgjøret må vi fortsette å bygge på det gode angrepet vårt, mens vi må flere hakk opp i forsvar, sa landslagsspiller Thomas Solstad etter tapet.

