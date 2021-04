Bunnlaget WBA filleristet Chelsea

sport

Kall det gjerne et påskemirakel på Stamford Bridge. West Brom gikk fra å spille planløst med lange baller til å varte opp med angrepsfotball av ypperste klasse etter at Chelsea ble redusert til ti mann i kampens 30. minutt.

Matheus Pereira scoret to ganger på overtid i første omgang og snudde kampen, mens Callum Robinson ble tomålsscorer i annen omgang. Også Mbaye Diagne tegnet seg på scoringslista for gjestene.

Chelsea-sjef Tuchel, som ble kåret til månedens manager i Premier League i mars, tok sin del av ansvaret i intervjuet etter kampen.

– Det er to typer kamper, 11 mot 11 og 11 mot 10. Men det er ingen grunn til å slippe inn fem mål når du har vår kvalitet. Vi er alle med på dette, meg inkludert, sa han til BBC.

– Vi klarte ikke å tilpasse oss situasjonen, og det er overraskende ettersom vi ledet. Vi var uryddige og gjorde store feil. Så ble vi straffet hardt, og det er vanskelig å fordøye, la Tuchel til.

Nådeløst

Hans lag ledet oppskriftsmessig 1-0 da situasjonen som skulle vende kampbildet fullstendig, oppsto. Midtstopper Thiago Silva, som hadde gult kort fra før, kom sent inn i en takling på Okay Yokuslu og fikk marsjordre.

Med ti mann ble det tøft for Chelsea, betydelige tøffere enn man skulle tro. Tuchels defensivt sterke lag gikk opp i limingen da West Bromwich hentet fram finspillet.

Pereira utlignet da han løp opp et langt utspill fra keeper Sam Johnstone og vippet ballen over Édouard Mendy. To minutter og 46 sekunder senere satte han inn 2-1 etter å ha herjet rundt med Chelsea-forsvaret.

Chelsea byttet inn Mason Mount i pausen og jaktet på utligningen, men ble straffet de gangene WBA fikk ballen og hogde til. En time var spilt da et mønsterangrep endte opp med en fantastisk avslutning av Robinson. Han kom i fullt firsprang og bredsidet inn 3-1 målet fra kanten av 16-meteren.

Fem minutter senere smalt det igjen fra gjestene. Pereira startet kontringen og fikk senere igjen ballen i Chelsea-feltet. Der spilte han ut til Diagne, som kontrollert styrte inn 4-1.

Kontringsfest

Chelsea øynet et lite håp da Mount reduserte bare tre minutter senere. Han ble spilt på åpent mål av en Timo Werner som vegret seg fra å skyte selv og kunne enkelt gjøre 2-4.

WBA var mer kyniske mot slutten, og Chelsea kom aldri nær å stjele med seg poeng. I stedet ble det 5-2 på nok en kontring på overtid. Callum Robinson, som har scoret alle sine fem PL-mål mot Chelsea, avsluttet det hele med en elegant chip.

– Det er en utrolig dag. Det har vært en tøff sesong, men det er flott å komme hit, score så mange mål og virkelig nyte det, sa Robinson og la til at han håpet å ha skaffet seg fast startplass i laget.

Seieren gjør at WBA har sju poeng opp til trygg plass når åtte serierunder gjenstår. Samtidig ga Chelsea fra seg initiativet i topp 4-kampen i Premier League. Både West Ham og Tottenham har mulighet til å klatre forbi blåtrøyene i løpet av runden.

(©NTB)