Bergum hjalp Nantes til semifinale i europaligaen

sport

Den franske håndballklubben slutter seg dermed til danske Herning-Ikast, rumenske Baia Mare og ungarske Siofok, som alle vant både borte og hjemme. Siofok spilte riktignok begge kampene mot Astrakhanotsjka i egen hall i påskehelgen.

Nantes hadde fire mål å gå på etter første kamp i Russland og var aldri i reell fare for å miste semifinaleplassen selv om Zvezda ledet med to mål på det meste. Med en sterk avslutning halte laget seieren i land. Bergum scoret de to siste målene.

Herning-Ikasts norske spillere scoret hele 37 mål da Lada Togliatti ble slått sammenlagt 59-54, anført av Helene Fauske som scoret åtte borte og ni i lørdagens returkamp på hjemmebane.

Baia Mare slo Dunarea Braila i et helrumensk oppgjør, mens Siofok nøyde seg med 29-28 over Astrakhanotsjka søndag etter å ha vunnet «bortekampen» med seks måls margin.

Finalehelgen avvikles 8. og 9. mai.

