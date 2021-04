De norske sjanseløse da danske vant Flandern Rundt

sport

Den danske mesteren slo fjorårsvinner Mathieu van der Poel i spurten. Han ble med det den andre dansken til å vinne rittet, som er et av sykkelsportens såkalte monumenter. Rolf Sørensen vant i 1997.

– Jeg bestemte meg for å satse på spurten. Den siste kilometeren fikk jeg ham foran meg, og siden vi hadde 30 sekunder holdt jeg meg på hjulet, for å kunne bestemme når spurten startet, sa Asgreen etter rittet.

– Det var et tungt ritt, og jeg tror vi begge var på grensen til hva vi kunne klare. Det har vært en fantastisk klassikersesong så langt, og jeg er så utrolig glad for at det endte slik.

Velt

I hovedfeltet begynte rytterne å bevege seg med i underkant av 100 kilometer til mål. Blant annet var Edvald Boasson Hagen med på et lite forsøk.

Det ble derimot tydelig at de norske ikke hadde gode nok bein til å kjempe i front da van der Poel satte fart opp legendariske Oude Kwaremont 52 kilometer fra mål.

Ikke lenge før hadde Kristoff blitt hindret av en velt.

– Jeg veltet, kom meg opp, men var helt ferdig. Jeg hadde nok ikke hatt bein til å henge med de beste uansett, men kanskje kunne jeg vært en gruppe lenger opp, sa Kristoff til TV 2.

Etter Oude Kwaremont var flere av de store favorittene på offensiven, og med om lag tre mil til mål var en sju mann stor gruppe, med de største favorittene, samlet i front. Etter hvert skilte van der Poel og Asgreen, samt Wout Van Aert seg ut, mens sistnevnte fikk det tøft i nest siste stigning.

Disk og manglende sete

Det 254 kilometer lange rittet startet med at etter hvert sju mann kom seg med i dagens brudd.

Selv om rittet gjerne ikke har like hektisk start som for eksempel Paris-Roubaix bruker, ble det drama da Alpecin-rytter Otto Vergaerde og Astana-rytter Jevgenij Fedorov begge ble kastet ut av rittet etter risikabel sykling i front av hovedfeltet.

Senere i rittet ble sveitsiske Michael Schär kastet ut av rittet etter å ha brutt de nye relgene for kasting av flasker og søppel.

En nordmann som heller ikke hadde dagen var Vegard Stake Laengen. Før 100 kilometer var syklet hadde askerbøringen både punktert og mistet setet.

(©NTB)