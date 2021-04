MotoGP: Quartararo vant på stor fransk dag

sport

Den spanske nykommeren Jorge Martín, som er lagkamerat med Zarco i Ducati, startet i pole position, men han måtte nøye seg med tredjeplass.

Det er første gang siden 1954 at to franske førere har vært på seierspallen etter et VM-løp i sportens eliteklasse.

Zarcos 2.-plass løftet ham til topps i VM-sammendraget etter to løp, som begge er avholdt i Qatar.

Sjudobbel verdensmester Valentino Rossi kjørte inn til 16.-plass. Han startet som nummer 21 etter sin svakeste kvalifisering noensinne.

Briten Sam Lowes vant Moto2-klassen og tok sin annen seier på en uke. Dagens prestasjon sto likevel den spanske 16-åringen Pedro Acosta for da han vant Moto3-løpet etter å ha startet ved depot som følge av en straff. Han tok seg gjennom hele feltet.

Acosta leder VM etter å ha startet sesongen med 2.-plass.

