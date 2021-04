Poengtap for Tottenham tross Kane-dobbel mot Newcastle

sport

Like før halvtimen var spilt sendte Joelinton Newcastle i ledelsen etter svakt forsvarsspill. Men før seks minutter var gått hadde Harry Kane snudd kampen.

Først spaserte han ballen i mål etter en nydelig stikker fra Giovani Lo Celso, så banket han ballen i lengste hjørne fra spiss vinkel.

Etter stadig press i 2. omgang kunne derimot Willock sikre Newcastle ett viktig poeng i det 85. minutt.

For Tottenham tar det ene poenget laget opp på 5.-plassen i Premier League, men med seier ville de vært på poenglikhet med Chelsea på den viktige 4.-plassen.

For Newcastles del sørget poenget for at de nå har tre poeng ned til Fulham på nedrykksplass.

