Reiten og Chelsea i hundre

Det er riktig nok Sam Kerr som kommer til å stjele de fleste overskriftene etter kampen. Den australske spissen sto for ekte hattrick i første omgang og troner dermed øverst på toppscorerlista i superligaen med 17 mål.

Reiten ble byttet inn ved pause på stillingen 3-0. Hun satte inn 5-0-målet på pasning fra Fran Kirby etter 72 minutter.

Ifølge Chelseas Twitter-konto var det lagets 100. mål i ulike turneringer denne sesongen.

Kirby scoret de to øvrige målene for blåtrøyene fra London. Chelsea topper fortsatt superligatabellen to poeng foran Manchester City, som slo Tottenham 3-0.

Klar for seriefinale

Om tre uker, etter landslagspausen, er det seriefinale mellom City og Chelsea i Manchester.

– Hele troppen bidro i dag, og når vi spiller så mange kamper som vi gjør trenger vi mange spillere på samme nivå. For første gang denne sesongen følte jeg at nivået var like høyt uansett hvilke bytter jeg gjorde, sa Chelsea-manager Emma Hayes.

Chelsea jager fire titler denne sesongen. Laget har allerede vunnet ligacupen og er i semifinale i mesterligaen. Dessuten er laget med i FA-cupen, som så vidt har kommet i gang.

Kostbart tap

Maria Thorisdottir fikk gult kort da hun forårsaket straffesparket som ga Brighton 1-0-seier over Manchester United. Inessa Kaagman scoret målet.

Tapet gjorde at Arsenal med 4-0-seier over Bristol City klatret forbi United til tredjeplassen som gir mesterligaspill.

Norges landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand måtte igjen slite Brighton-benken.

Ingrid Moe Wold spilte hele kampen da Everton slo tabelljumbo Aston Villa 3-1.

