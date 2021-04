Mirakelseier for Norge i curling-VM – Sverige slått 9-8

sport

Seiersrekken så ut til å få en brå slutt for Steffen Walstads lag da meritterte Niklas Edin (fire VM-gull, sju EM-gull) og hans lagkamerater ledet 8-6 før den siste omgangen. Selv med to norske poeng ville svenskene få sistestein i forlengningen og trolig seier.

Men så misset Edin med sin siste stein, og Walstad kunne legge en tredje norsk stein i boet. Dermed er det norske laget alene i ledelse i turneringen og på god vei mot det som kan ende med sluttspill og OL-plass.

Lagene vekslet på å lede gjennom en svært spennende kamp.

Ledet tre ganger hver

Sverige scoret kampens første poeng med to i 2. omgang, men Norge slo tilbake med to poeng i den neste og koblet tilsynelatende grepet om kampen ved å «stjele» to poeng i 4. omgang.

Svenskene ville det annerledes og utlignet ikke bare med to poeng i 5. omgang, men tok ledelsen ved å «stjele» ett poeng i 6. omgang. Etter at Norge slo tilbake med to poeng og ledet 6-5, scoret Sverige tre poeng i 8. omgang og ledet 8-6.

Etter å ha blanket den nest siste omgangen, satset de norske alt på den siste. Der løste det seg mirakuløst til Norges fordel, og seiersrekken fortsatte.

Svenskene fikk på sin side sitt annet tap.

Tyskland neste

Norges lag består av Skip Steffen Walstad, Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg. Neste motstander er Tyskland mandag.

Norge fikk en perfekt start på VM med 7-6 over Danmark og 7-4 over Nederland fredag, 9-2 over Sør-Korea og 9-5 over Kina lørdag.,

De seks beste i grunnspillet tar seg til sluttspill, og de samme lagene kvitterer også ut billett til OL i Beijing neste år. Om Norge ikke greier det, kommer en ny sjanse i OL-kvalifisering senere i år.

(©NTB)