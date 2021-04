Ventura hevet seg og unngikk sisteplassen

sport

Han slo tilbake etter en fryktelig start og spilte de 15 siste hullene fem slag under par. Med en 70-runde, hans beste for helgen, endte han på 75.-plass med tre mann bak seg.

Den norske golfproffen greide cuten med minste margin fredag. Etter en svak 77-runde lørdag var han på delt sisteplass før søndagen. Da leverte han en avslutning det står respekt av,

Ventura startet på 10. hull akkurat som lørdag. Søndag innledet han med hattrick i bogeyer på 10., 11. og 12. hull, og da så det ut som han var dømt til å ende sist av de 78 spillerne som greide cuten.

Så samlet han seg mesterlig. Det ble birdie på 14., 17. og 18. hull, og med en ny birdie på 2. hull var han under par for dagen. En ny birdie på 8. hull førte til at han gikk sisterunden to slag under par.

Totalt endte han fem slag over par. Det var 23 slag opp til turneringsvinneren Jordan Spieth, som seiret to slag foran Charley Hoffman.

(©NTB)