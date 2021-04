«Norske» Flensburg-Handewitt til kvartfinalen uten å spille – koronakaos hos motstanderen

sport

Det hører med til sjeldenhetene at en kvartfinaleplass i Champions League blir sikret på såpass enkelt vis. Det er den tyske klubben som opplyser at Det europeiske håndballforbundet (EHF) har bestemt seg for å avlyse dobbeltkampen i åttedelsfinalen.

Den første kampen i åttedelsfinalen skulle ha vært spilt onsdag, men utbruddet av covid-19 i troppen til Zagreb gjør at det ikke blir noen kamp. Begge kampene i åttedelsfinalen skulle opprinnelig ha vært spilt i Flensburg.

De fire norske landslagsspillerne Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Torbjørn Bergerud spiller alle hos Flensburg-Handewitt.

– Dette var en god beslutning. Det er alltid spesielt å spille Champions League, men det ville ikke ha vært akseptabelt under disse forholdene, sier Flensburg-Handewitts direktør Dierk Schmäschke.

(©NTB)