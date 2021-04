Effektive PSG straffet sjansesløsende Bayern

sport

Det var duket for en slags reprise av fjorårets finale i Champions League da Bayern og PSG møttes onsdag kveld. Den gang vant Bayern, men PSG viste tidlig i onsdagens kamp at de er ute etter revansj.

Etter kun tre minutter lå ballen i nettet bak Bayern-keeper Manuel Neuer. Neymar drev med ballen inne på tyskernes halvdel før han sendte ballen til Kylian Mbappé.

Neuer gamblet på at franskmannen skulle legge ballen i lengste hjørne, men Mbappé satte ballen i nærmeste, noe som resulterte i at ballen gikk i mål mellom beina på keeperkjempen.

Etter 28 minutter skulle PSG doble ledelsen etter en lekker pasning fra Neymar. Ballen som kom over Bayern-forsvaret, fant Marquinhos som hadde få problemer med å sende PSG opp i 2-0.

Fullstendig dominans

Etter 2-0 skulle imidlertid Bayern ta fullstendig over kampbildet, og de ga seg ikke før de hadde utlignet etter hodestøt fra både Eric Maxim Choupo-Moting og Thomas Müller. Choupo-Moting spilte for PSG i to år fra 2018 til 2020.

Et flott innlegg fra Benjamin Pavard fant nevnte Choupo-Moting i feltet. Hodestøtet fant det lengste hjørnet, og PSG-keeper Keylor Navas var sjanseløs.

Etter en time satt utligningen for tyskerne. En dødball fra Joshua Kimmich ble ekspedert videre i mål av Thomas Müller.

Bayern hadde hele tolv avslutninger på mål mot PSGs fire. Noe som til tider ga Navas store problemer, men han slapp så vidt med skrekken flere ganger.

Effektive PSG

Bayern hadde flere gode sjanser til å avgjøre kampen, men med superspissen Robert Lewandowski ute med skade var ikke effektiviteten på plass for tyskerne.

Etter 68 minutter tok PSG ledelsen mot spillets gang. Mbappé ble spilt gjennom og snurret rundt med Jérôme Boateng før han sendte den i mål, utakbart for Neuer.

Etter 85 minutter hadde både David Alaba og Müller store sjanser til å utligne, men ballen sneiet stolpen ved begge anledningene.

Seieren betyr at PSG har med seg et flott utgangspunkt før returoppgjøret kommende tirsdag. Tre bortemål betyr at Bayern virkelig må sette sjansene de får.

