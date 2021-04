Norge knust av Italia i curling-VM

sport

Italienerne var overlegne og sikret seg seieren 10-3 over skip Steffen Walstad og hans lag. Tapet var Norges tredje i VM, mens laget har vunnet sju kamper.

Det var Italia som fikk kampens første poeng, og lagene fulgte hverandre fram til femte omgang. Da var stillingen 3-2 til Italia, men i den femte omgangen tok skip Joel Retornaz og resten av det italienske laget hele fem poeng.

Det ble dermed nærmest en umulig oppgave for Norge å hente seg inn i kampen igjen. I den sjette omgangen fikk Walstads ett poeng, men da Italia tok poeng i de to neste omgangene, kastet Norge inn håndkleet i den niende omgangen og erkjente stortapet.

Tett kamp mot USA

Norge har åpnet turneringen forrykende, men det ble jevnt og tøft mot sterke USA. Amerikanerne vant 6-5 etter ekstraomgangen.

Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele kampen onsdag. USA opparbeidet seg en topoengsledelse etter tre omganger, og den utlignet Norge på direkten. Siden skilte det aldri mer enn ett poeng mellom lagene før det hele skulle avgjøres.

I niende omgang, på stillingen 4-5, valgte Norge å «nulle» for å få fordelen av siste stein i tiende omgang.

Ekstraomgang

Det holdt til 1-0-seier i siste omgang, og dermed ble det forlengning ettersom det sto 5-5 etter de ordinære omgangene.

I ekstraomgangen hadde amerikanerne fordel av siste stein, og Norge klarte ikke å skaffe seg et solid nok forsprang i omgangen. Dermed kunne USA-skip John Shuster sette beste stein på tampen og sikre seieren med ett poeng.

Foruten Walstad spiller Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg for det norske laget som kjemper om semifinaleplass og OL-billett.

Jevnt mesterskap

Det er svært jevnt i teten etter at de fleste av lagene har gjennomført ni kamper. Sverige, som har spilt ti, topper statistikken i grunnspillet med åtte seirer og to tap. Deretter følger Norge, Canada, RCF (Russlands curlingforbund) og Skottland med sju seirer og to tap.

I VM går de to beste lagene fra grunnserien direkte til semifinale, mens de fire neste på tabellen spiller utslagskamper om semifinaleplass. Norge har fire kamper igjen i grunnspillet.

De seks beste lagene i VM er direktekvalifisert til neste års OL.

(©NTB)