sport

Se og Hør omtalte saken først. Paret har vært sammen i ni år og har en sønn sammen.

– Vi sitter igjen med gode minner og ikke minst vår fantastiske sønn som vi er så stolte av, skriver hun på Instagram ifølge TV 2.

Hun forklarer at årsaken til bruddet er at hun og John Arne har vokst fra hverandre. De to har sønnen Colin sammen.

De giftet seg for sju år siden, og det var Riises tredje bryllup.

(©NTB)