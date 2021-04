Hovland løftet seg etter krisestart i US Masters

sport

Nordmannen havnet i store vanskeligheter umiddelbart på apningsrunden torsdag. Ballen ble liggende under et tre. Derfra prøvde Hovland å slå seg ut, uten å lykkes særlig.

Han klarte ikke å putte ballen før på sitt sjuende slag.

Åpningen gjorde at han startet med et solid handikap i majorturneringen i USA. Men nordmannen leverte to raske birdier på hull to og tre. Dermed var feilene fra starten langt på vei rettet opp.

Hovland: Vill golfrunde

Men det var ikke helt Hovlands dag. Han slet noe med innspillene, og det kom noen bogeys (et slag over banens par) utover i runden kombinert med nye birdie-hull. Miksen gjør at han ligger brukbart til på resultatlisten ett slag over par totalt.

– Jeg startet forferdelig. Det var en ganske vill golfrunde. Jeg hadde et par svake driver som jeg ble hardt straffet for. Men jeg følte at jeg hadde mange gode slag også. Vinden her er vanskelig, sa han etter runden.

Kommentatorne oppsummerte med at Hovland hadde gjort en god førstedag.

Spiller med majorvinnere

Det var sterkt av nordmannen å komme tilbake etter åpningsslagene. Et av verdens største nyhetsbyråer, AP, sendte ut en kortmelding om Hovlands svake åpning kort etter at han fikk ballen ned på slag nummer sju. Det viser at han er et stort navn.

Hovland spilte med Bubba Watson og Brooks Koepka. Begge har vunnet majorturneringer tidligere.

Justin Rose spilte glitrende golf og er overlegent i tet. Engelskmannen er -7 etter den første dagen og ligger med det fire slag foran Hideki Matsuyama og Brian Harman, som begge er -3.

(©NTB)