Pedersen ferdig i Godset – benekter rasisme

Beslutningen om å kvitte seg med Pedersen ble tatt etter hektiske dager med møtevirksomhet som følge av rasismeanklagene mot treneren.

Drammensklubben bekrefter på sin Facebook-side at Pedersen er ferdig i klubben. Nettavisen var først til å omtale at dansken er ferdig i Godset.

«Strømsgodset Toppfotball og trener Henrik Pedersen har i dag blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet. Partene har et felles ønske om å skape ro rundt klubben», skriver klubben.

– Trist og meningsløst

Pedersen er fortsatt sterkt uenig i anklagene mot ham, og han sier at han ikke ønsket å forlate klubben.

– Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er framført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten. Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, sier 43-åringen.

– Anklagene om at jeg har framført diskriminerende utsagn, strider mot alt jeg står for, både som menneske og leder. Jeg har, og har alltid hatt, nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning, fortsetter han.

Spillere varslet om rasisme

Det har stormet rundt Strømsgodset og Pedersen siden Discovery før påskehelgen ga offentligheten innblikk i anklagene om uønsket oppførsel fra treneren. Mandag kveld bestemte Godset-styret seg for å beholde 43-åringen i hovedtrenerjobben etter en intern evaluering. Men dramatikken var ikke over med det.

Styret i klubben måtte holde flere møter etter at det ble kjent at sju Godset-spillere har varslet spillerorganisasjonen NISO om angivelig rasisme fra Pedersen.

Det er ikke offentlig kjent hva de konkrete episodene går ut på, eller hvilke personer i drammensklubben som skal være utsatt for bemerkningene fra treneren. Pedersen beklager at han har brukt ord som er blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment.

– Det føles håpløst å kjempe mot anklager som ikke lar seg dokumentere, og som plukkes løsrevet fram – måneder og år etter at de angivelig utsagnene skal ha falt. Det blir nær umulig å forsvare seg ordentlig mot slike anklager, sier Pedersen.

Kaotisk

Strømsgodset-spillerne var i møter med klubbledelsen onsdag, og i etterkant av det forklarte spillernes tillitsvalgte, Jonathan Parr, at de ikke er fornøyde med informasjonen og svarene de har fått.

Spillerne skulle etter planen komme med en pressemelding torsdag formiddag, men den ble utsatt i påvente av styrets konklusjon.

Styret i Godset beklager at klubben og Pedersen skiller lag.

– Vi er oppriktig lei oss for at vi skilles under slike omstendigheter. Vi ønsker Henrik alt godt videre i trenerkarrieren. Vi har dyp respekt for både den fotballfaglige jobben og arbeidet med alle mennesker som han har utført i klubben vår, sier Strømsjordet.

