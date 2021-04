«Norske» Györ cruiset videre til finalehelgen i mesterligaen

sport

Lørdagens returkamp i kvartfinalen endte med 24-21-seier til Györ. Veronica Kristiansen var én av fire spillere i den ungarske storklubben som noterte seg for fire mål.

Kari Brattset Dale supplerte med tre scoringer, mens Stine Bredal Oftedal gikk målløs av banen.

Oftedal var til gjengjeld langt mer toneangivende da Györ festet et jerngrep på finalehelg-billetten i det første kvartfinaleoppgjøret. Da ble det ni scoringer fra landslagskapteinen på veien mot en knusende overlegen 30-19-seier.

I lørdagens returkamp lå riktignok Györ under 10-11 ved pause, men spenning var det likevel aldri i dobbeltoppgjøret.

– Budocnost har en utrolig og inspirerende kampvilje, og i første omgang var det akkurat det vi manglet. Uansett er jeg veldig glad for at vi er klare for finalehelgen, sa Veronica Kristiansen etter kampen.

Det er den femte sesong på rad at Györ spiller seg inn blant de fire klubbene som skal gjøre opp om mesterligatittelen. Denne sesongen er klubben semifinaleklar uten å ha tapt en eneste kamp på veien. Den prestasjonen har kun vært utført én gang tidligere i mesterligaens i historie. Györ klarte det samme for to sesonger siden.

Den ungarske klubben har vært med å dominere internasjonal håndball på klubbsiden i en årrekke.

Landslagsmålvakt Silje Solberg er også en del av stjernemannskapet. Lørdag hadde hun en redningsprosent på 44.

