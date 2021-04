Jostein Flo slutter som sportssjef i Strømsgodset

sport

Beslutningen er offentliggjort i en pressemelding på klubbens nettsider lørdag kveld.

«25 altoppslukende år som sportssjef i Strømsgodset er over. 25 år med stort ansvar, søkelys, minimalt med ferie og fritid, men først og fremst en enorm glede og takknemlighet for å ha fått muligheten til å være med på denne reisen i og med Strømsgodset», skriver Flo i et åpent brev.

Han avviser at avgangen er direkte koblet til den siste tidens storm rundt klubbens tidligere trener Henrik Pedersen.

«Dette er et riktig tidspunkt for meg å tre tilbake som sportssjef. Min fratredelse har ingen direkte sammenheng med innholdet i saken omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenheng i den forstand at Strømsgodset fra og med mandag skal begynne arbeidet med å finne en ny hovedtrener. Vi kan vel si at en ny epoke i Strømsgodset begynner mandag», skriver den tidligere landslagsprofilen.

Skal våre rådgiver

Ifølge Flo har beslutningen vokst fram over tid, hvilket klubbledelsen i Drammen skal ha vært kjent med. 56-åringen hevder samtidig at beslutningen ikke har vært enkel å ta.

Klubbledelsen beklager på sin side sterkt at Flo har bestemt seg for at nok er nok.

– Jeg synes ikke det er for hardt tatt i å si at Jostein Flo, både i kraft av sine omfattende kunnskaper, arbeidskapasitet og sin omgjengelige væremåte, har vært den enkeltpersonen som sterkest har bidratt til at Strømsgodset etablerte seg, og senere har holdt seg, i toppen av norsk fotball, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

Flo slutter ikke umiddelbart i jobben som sportssjef. Han skal i tiden som kommer være ansatt som rådgiver i klubben.

Tøff periode

Sportssjefens avgang kommer på tampen av en periode der det har blåst tøft rundt Strømsgodset som klubb. Fredag ble det klart at Henrik Pedersen var ferdig i jobben som trener etter anklager om rasisme.

Det er ikke offentlig hvilke konkrete episodene som ledet til anklagene mot dansken, eller hvilke personer i drammensklubben som skal være utsatt for bemerkningene. Internt skal det imidlertid ha blitt varslet om uønsket oppførsel.

Pedersen har på sin side tilbakevist alle beskyldninger. Han har gitt uttrykk for at det ble umulig å forsvare seg mot anklagene.

