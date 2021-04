Sørloth med måldobbel mot Werder Bremen

sport

For etter at Dani Olmo hadde sendt gjestene opp i 1-0-ledelse etter 23 minutter, var det duket for Sørloth-show resten av omgangen.

Etter halvtimen spilt slo Christopher Nkunku et lekkert innlegg mot nordmannen, som headet knallhardt i mål til 2-0.

Og ikke nok med det. Ni minutter senere scoret trønderen igjen, og målet var en real perle. Etter en Leipzig-corner opprettholdt gjestene trykket mot målet, og Sørloth fikk ballen på åtte-ni meter. Med venstrefoten hamret han den i nettaket på første berøring til 3-0.

Nordmannen har nå scoret fem mål denne sesongen for Leipzig.

Kampen pågår fortsatt.

(©NTB)