Stjernefall i US Masters

Bortfallet av stjerner etter dag to var betydelig.

Det er høyst overraskende at verdensener Johnson forsvant ut før det hele skal avgjøres i årets første Major-turnering. Johnson er til og med regjerende mester i turneringen i Georgia.

Johnson hadde håpet å bli den første siden Tiger Woods i 2002 til å vinne US Masters to ganger på rad.

– Når du må tre-putte på seks hull, så går det ikke. Det slipper du ikke unna med, sa Johnson.

Nordiren Rory McIlroy er også ute av turneringen. US Masters er den eneste Major-turneringen han aldri har vunnet.

Engelskmannen Justin Rose leder an i kampen om den grønne jakken med til sammen sju slag under par etter to runder.

Norske Viktor Hovland storspilte mot slutten av 2. runde og er på 17.-plass etter to runder. Han er ett slag under par så langt.

