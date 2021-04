Zuccarello og Minnesota Wild fikk juling

sport

– Æsj. Det er ikke så mye mer å si om dette, folkens, skriver Minnesota Wild i et selvkritisk og ærlig referat fra kampen. Wild-spillerne møtte ikke opp på isen i St Louis, og slapp inn fire mål i første periode. Tidlig i andre periode sto det 7-1 til St. Louis.

Det ble en skikkelig kalddusj for Wild to dager etter at klubben imponerte med 8-3-seier mot topplaget Colorado Avalanche. I den kampen gjorde Zuccarello comeback fra skade.

Zuccarello var på isen i 16.59 minutter fredag, uten at han klarte å bidra til å redde kvelden for Minnesota. Nordmannen står registrert med en fattig blokkering i den offisielle statistikken, og fikk ikke målpoeng på Minnesotas ene scoring.

Wild kan ta revansj allerede natt til søndag norsk tid, når lagene møtes igjen.

(©NTB)