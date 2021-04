Et lekent og offensivt Arsenal tok tre poeng

sport

Arsenal hadde ikke vunnet i stålbyen på de siste ni forsøkene, men slo Sheffield United hjemme i sesongens første seriemøte mellom de to.

Det skulle bli tre nye poeng i søndagens Premier League-møte, og Arsenals første seier i Premier League på bortebane mot de rødhvite i Premier League.

Arsenal er i desperat poengnød i kampen om en plass i neste sesongs europaliga, og Mikel Arteta fikk uttelling for sin offensive lagoppstilling. Fem spillere var byttet ut fra 1-1-oppgjøret mot Slavia Praha i europaligaen mot PLs desiderte bunnlag.

To mål av Alexandre Lacazette og ett av Gabriel Martinelli gjorde susen.

Friske takter

Arsenal hadde ballen i 60 prosent av tiden før pause, og de bidro blant annet med et lekkert angrep 23 minutter inn i 1. omgang. Dessverre for bortelaget endte det opp i at Gabriel Martinelli skjøt i nettveggen. London-laget fulgte opp med flere gode sjanser noen minutter senere, og i det 33. minutt satt den for gjestene da Alexandre Lacazette gjorde sin 12. seriescoring for sesongen.

Den giftige Franskmannen var også delaktig i oppbyggingen av angrepet som endte med at de trengte seg gjennom et robust og trangt Sheffield-forsvar. Lacazette kunne sette inn scoringen fra kloss hol.

God

En påskrudd Gabriel Martinelli fikk sjansen fra start, og litt over midtveis i 2. omgang fikk han uttelling for innsatsen da han trillet inn 2-0-scoringen etter en retur i det 73. minutt. Martinelli scoret sitt første mål på over et år og spilte en god kamp for Arsenal som tok seg opp til 9.-plassen på tabellen.

Arsenal hadde god kontroll på kampen også i de siste 45 minuttene, og det var fortjent nok at Alexandre Lacazette fikk sin 13. for sesongen da han hamret inn 3-0 fra rundt 14 meter fem minutter før kampslutt.

Det var ingen nordmenn på banen. Martin Ødegaard er fortsatt skadd og spilte ikke for Arsenal. Sander Berge er fortsatt ikke spilleklar for Sheffield United.

