Hovland på skuddhold til topp 10-plassering i US Masters

Den norske golfstjernen hadde rukket på gjøre unna 13 hull da arrangøren ga signal om at spillerne måtte komme seg i ly for uværet. Da spillet kom i gang igjen leverte Hovland birdie på hull 15 og 18, og en bogey på hull 17.

Dermed endte han dagen på par, og ligger fortsatt ett slag under par totalt. Det holdt til å klatre fire plasser til en delt 13.-plass på en dag der også konkurrentene slet.

Hovland er bare ett slag bak en topp 10-plassering, som bør være målet hans på den avsluttende runden søndag. Opp til Hideki Matsuyama som leder elleve slag under par er det altfor langt.

Japaneren fikk en forrykende avslutning på lørdagens runde, med en eagle og fire birdier på de siste ni hullene. Matsuyama har fire slag å gå på ned til andreplassen, som fire spillere deler.

Sterk vind og regn

Det var på forhånd varslet sterk vind og regn i området der Augusta-banen i den amerikanske delstaten Georgia ligger.

Viktor Hovland innledet lørdagens runde med en bogey. Dermed skapte åpningshullet igjen trøbbel for nordmannen.

Torsdag ble det en dobbeltbogey der.

Reiste seg

Lørdag slo han umiddelbart tilbake med en birdie på hull nummer to, men deretter ble det mer motgang. Etter par på hull tre, måtte scorekortet oppdateres med bogeys både på 4. og 5. hull.

Dermed raste Hovland nedover resultatlistene i det som er sesongens første majorturnering.

En birdie på hull nummer åtte rettet opp litt av inntrykket, og en ny birdie på det 10. forbedret situasjonen ytterligere. Hull nummer elleve endte imidlertid i en ny bogey, og dermed var Hovland på par i turneringen da uværet satte inn.

Det var fare for lyn og torden som tvang fram beslutningen om å utsette spillet på tredje runde. Da spillet kom i gang igjen leverte Hovland to birdier og en bogey og endte dagen ett slag under par.

Det er 85. gang at Masters-turneringen spilles.

