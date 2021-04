Lingard-dobbel ga West Ham viktig seier mot Leicester

sport

Lingard har vært ustoppelig etter at han ble utlånt til West Ham fra Manchester United i januar. Etter å ha endt med fire innhopp for de røde i høst står han nå med åtte mål på ni kamper for londonlaget.

Søndag var han og West Ham dødelige effektive i første omgang og satte begge de to virkelige mulighetene før pause. Like etter pause var han sentral da Jarrod Bowen satte 3-0.

– Jeg skaffer meg gode posisjoner der ballen faller. Det handler av selvtillit, instinkt, det å kjenne spillerne og vite hvor høyre og venstre back er, sa Lingard til Sky Sports etter kampen.

Kelechi Iheanacho reduserte for Leicester 20 minutter før slutt, før samme mann satte 2-3-scoringen på overtid. Men den scoring kom for sent til at de blåkledde kunne ta fra West Ham seieren.

– Som cupfinaler

Seieren tar West Ham opp på 4.-plass i ligaen. Med sju kamper igjen har de poenget opp til Leicester, mens Chelsea er poenget bak.

– Det er fantastisk. Vi har noe å kjempe for. Alle kamper er som cupfinaler. Vi sikrer seirene og tar med oss poengene. Vi ta hver kamp som det kommer, med små steg mot topp 4. Det ville vært en strålende prestasjon, og første gang West Ham havner i mesterligaen, sa Lingard.

Neste søndag reiser de for å møte Newcastle, som kjemper for fornyet kontrakt, mens det som kan bli et helt avgjørende oppgjør mot Chelsea venter om to uker.

For Leicesters del kunne en seier søndag gitt de en luke som trolig ville gjort dem mer komfortabel i jakten på mesterligaplass. De møter Southampton i FA-cupsemifinale søndag, mens West Bromwich er motstander i ligaen 22. april.

Effektive

Lingard sendte hjemmelaget i ledelsen like før halvtimen var spilt. Han fikk ballen på sekstenmeteren og lurte ballen mellom keeper og nærmeste stang.

Kvarteret senere var han igjen frampå. Bowen ble slått gjennom alene med keeper, men istedenfor å prøve å komme seg alene forbi, slo han ballen ut til Lingard som fikk æren av å doble ledelsen før pause.

Ledelsen kunne West Ham i det hele tatt stort sett takke Lingaard for. For øvrig var lagene ganske så jevnspilt.

Kjapt og godt

Men mye av gjestenes håp ble nok borte kun kort tid etter hvilen. Det gikk nemlig ikke mer enn 140 sekunder før det sto 3-0 på måltavla.

Den gangen var det Bowen som selv fant veien helt til nettmaskene, men også denne gangen var Lingard involvert. Fra venstrekanten slo han inn i til Soucek i feltet, som igjen fant Bowen godt innenfor sekstenmeteren. Han var iskald og banket ballen i venstre hjørne.

Ikke lenge etter så West Ham ut til å økt ledelsen nok en gang, men denne gang ble en offsideplassert Issa Diop stanset av VAR.

20 minutter før slutt fikk Leicester et lite glimt av håp da Kelechi Iheanacho smalt ballen i mål fra 16 meters hold.

Ricardo var nær ved å komme seg gjennom ti minutter senere, men dessverre for Leicesters kom ikke 2-3-scoringen før tilleggstiden var i gang.

Dermed endte oppgjøret med hjemmelseier på det tidligere olympiastadionet i London.

