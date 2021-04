Hovland avsluttet sterkt – mot japansk seier i Masters

sport

Nordmannen startet dagen på 13.-plass, totalt ett slag under par i det som er sesongens første majorturnering. Det ga muligheter for å jakte en plass blant de ti beste.

Åpningen på avslutningsrunden bar imidlertid ingen bud om at noe avansement var i emning. Hovland åpnet med bogey på det første hullet, og det ble også bogey på hull seks og ti.

På det 11. hullet måtte han tåle en kjedelig dobbeltbogey, og dermed raste 23-åringen nedover resultatlistene.

Så startet imidlertid Hovland en sluttspurt som minnet om den som berget plassen i de to siste rundene fredag. Da sto han i fare for å misse cuten, men en kjempeavslutning forhindret det.

Vind i seilene

Søndag fikk han birdier på hull 12 og 13, og plutselig var fall avløst av klatring på resultatlistene. Da også hull 14 og 15 endte med birdie, hadde Oslo-gutten for alvor fått vind i seilene.

De to avsluttende hullene endte begge med par for Hovland, som dermed endte turneringens fire runder på par. Søndagens runde gikk han ett slag over par.

Da Hovland var ferdigspilt, lå han på en delt 21.-plass. Mange spillere var imidlertid fortsatt ute på Augusta-banen i den amerikanske delstaten Georgia.

Japaner skriver historie?

Japaneren Hideki Matsuyama ledet Masters med fire slag foran søndagens avslutning. Med seks hull igjen å spille hadde han økt forspranget til konkurrentene til fem slag.

Nærmest følger den amerikanske trioen Will Zalatoris, Jordan Spieth og Xander Schauffele. Zalatoris er Masters-debutant.

Matsuyama kan bli den første japaneren som vinner en av golfsportens majorturneringer.

(©NTB)