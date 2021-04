8000 tilskuere tillatt i ligacupfinalen – strengt virustest-regime kreves

sport

Kampen spilles 25. april, og hver av finaleklubbene får 2000 billetter til sine supportere. De resterende billettene går til dem som er bosatt i bydelen Brent og det britiske helsevesenet.

Kampen vil bli brukt som et testarrangement i perioden før folk vil begynne å returnere til stadionene som normalt, skriver Sky Sports.

Alle som får billett til finalen må gjennom en fullverdig PCR-virustest i eget hjem så tett opp til kampen som mulig. Samtidig må en ny test avgis innen fem dager etter kampen.

På toppen skal det også gjennomføres tester av alle på et eget teststed på kampdagen. Bevis på negativ test kreves dermed for å få sett kampen og for å få innpass på offentlig transport fra London til arenaen.

Manchester City har opplyst at 1750 av deres billetter vil bli gjort tilgjengelig for supportere som har base i Greater Manchester.

FA-cupsemifinalen mellom Leicester og Southampton vil også ha plass til 4000 tilskuere, men dette vil være en blanding av folk i nærområdet til Wembley.

