Kjøll om toppidretts-unntak: – Anerkjenner betydningen av fair play

Tirsdag bekreftet kulturminister Abid Raja (V) overfor NTB at toppidretten gis unntak fra det strengeste tiltaksnivået. Det betyr at alle toppidrettsutøvere kan gjenoppta trening, selv om de er hjemmehørende i kommuner som er underlagt tiltaksnivå A.

– Dette er gledelige nyheter for toppidretten. Forbudet mot organisert trening for våre toppidrettsutøvere i kommuner med det høyeste tiltaksnivået har skapt store utfordringer, spesielt knyttet til nødvendige forberedelser mot forestående kamper, konkurranser og mesterskap nasjonalt og internasjonalt, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

De ulike treningsmulighetene som den siste tiden har rådet blant annet i toppfotballen, har skapt debatt om at det etter gjenåpningen vil bli konkurrert på ulike vilkår.

– Ved å avvikle forbudet opplever jeg at myndighetene anerkjenner betydningen av fair play for norsk toppidrett, og at alle våre fremste utøvere skal ha like konkurransevilkår. Nå gleder vi oss over beslutningen og ser fram til en trygg oppstart av både treningskamper og seriekamper for flere idretter i ukene fremover, sier Kjøll.

Unntaket for toppidretten gjøres gjeldende fra tirsdag klokken 16.

