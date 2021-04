Nedtur for Hege Riise – England tapte hjemme

sport

England skulle slå tilbake etter fredagens 1-3-tap borte mot verdenstreer Frankrike, men fikk en smell umiddelbart da venstreback Demi Stokes rotet det til. Evelyne Viens var klart offside på et canadisk oppspill, men Stokes valgte å spille ballen og mistet den deretter til Viens, som vippet den over keeper.

Da var det spilt snaut tre minutter. England dominerte kampen etter det, men slet med å skape sjanser. Canada-keeper Stephanie Labbé avverget den største da hun etter en halv time slo et frispark fra Jordan Nobbs i tverrliggeren og over.

Fire minutter før full tid punkterte Nichelle Prince kampen etter en ny engelsk forsvarsbrøler. Keeper Karen Bardsley brukte for mye tid med et tilbakespill fra Millie Bright og ble presset av Prince. Klareringsforsøket traff den canadiske spilleren og spratt i mål.

– Vi har en jobb å gjøre på den siste tredelen, for vi skapte ikke mye. Mot Frankrike kom vi til sjanser, men ikke i dag, sa Riise til BBC.

– Vi er flinke til å holde på ballen, men det må også føre til noe. Vi var bedre i 2. omgang enn i den første, men det er ikke gøy å gå av banen etter to strake tap.

Kvalifiseringsdrama

Det var en av mange landskamper på en dag da Norge tapte 1-3 for Tyskland i Wiesbaden.

De tre siste plassene i neste års EM-sluttspill ble delt ut. Mest dramatisk var det da Sveits slo Tsjekkia 3-2 på straffespark etter 1-1 i begge omspillskampene. Sveits misset sine to første straffespark, men Tsjekkia misset sine to siste, og Ana-Maria Crnogorcevic satte inn det avgjørende sparket for hjemmelaget.

Nord-Irland, som ble toer i Norges kvalifiseringsgruppe, slo Ukraina 2-0 hjemme og 4-1 sammenlagt med mål av Marissa Callaghan og innbytter Nadene Caldwell. Det blir nordirenes første sluttspill.

Russland er også EM-klar etter 0-0 hjemme mot Portugal og 1-0-seier sammenlagt.

Frankrike tapte

Mange av lagene som i likhet med Norge for lengst var EM-klare var også i aksjon. Frankrike måtte se seg slått 0-2 av verdensmester USA hjemme i Le Havre. Megan Rapinoe (straffe) og Alex Morgan scoret målene før halvspilt første omgang.

Europamester Nederland revansjerte fredagens 0-1-tap mot Spania med 5-0-seier over OL-klare Australia, som slapp inn ti mål under sitt Europa-besøk (2-5 mot Tyskland før helgen). Jill Roord, Jackie Martens, Jackie Groenen, Lineth Beerensteyn og Daniëlle van de Donk scoret for Nederland. Vivianne Miedema bidro med tre assist.

Stina Blackstenius (2), Caroline Seger og Lina Hurtig scoret Sveriges mål i 4-2-seieren borte mot Polen. Wolfsburg-spiss Ewa Pajor scoret begge hjemmelagets mål i Lodz.

Pernille Harder scoret sitt 65. landslagsmål da Danmark spilte 1-1 borte mot Wales. Dermed tangerte Chelsea-spissen den danske rekorden til Merete Pedersen. Island greide 1-1 borte mot Italia.

Spania slo Mexico 3-0 i Marbella med tre scoringer av Marta Cardona og Nahikari García (2).

