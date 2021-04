Nytt tilbakeslag for Ada Hegerberg – spiller ikke denne sesongen

sport

Hegerberg har ikke spilt siden hun pådro seg en korsbåndskade i januar i fjor. I september gjennomgikk hun en ny operasjon for å fikse et tretthetsbrudd i leggen. Allerede i november trente hun igjen med ball, men rehabiliteringen har tatt lenger tid enn forventet.

Nå har hun ifølge klubben gitt opp å gjøre comeback denne sesongen. I stedet prøver hun å bli klar til sesongforberedelsene til 2021-22-sesongen. Lyon skriver at hun driver gjenopptrening omgitt av sin familie, og med bistand fra medisinsk personale.

Ifølge RMC Sport fikk Hegerberg et tilbakeslag for noen uker siden, da hun var veldig nær klarsignal for comeback. Ifølge RMCs kilder skulle hun bare gjennomføre en siste test, men måtte i stedet gjennomgå en ny operasjon i leggen. Dette er ikke bekreftet av klubben.

Få oppysninger

Lyon slapp nyheten om Hegerberg nederst i en melding om koronasituasjonen i klubben. Lyon har vært rammet av et stort smitteutbrudd som har ført til utsettelse av flere kamper, blant dem returkampen mot Paris Saint-Germain i mesterligaens kvartfinale. Den skal spilles kommende helg.

Det har kommet få nyheter om Hegerberg fra Lyon under hennes skadeperiode, men før juli i fjor meldte klubben at kontrakten hennes er forlenget til 2024.

25-åringen er mestscorende spiller i kvinnenes mesterliga gjennom tidene med 53 mål. Hun har bidratt til Lyon-seier i mesterligaen fem sesonger på rad, men gikk glipp av hele cupspillet forrige sesong.

Denne sesongen får hun verken bidratt i klubbens jakt på en ny mesterligatittel eller i serie eller cup.

Stjerne

Hegerberg er en av kvinnefotballens største stjerner og ble i 2018 første kvinnelige vinner av Ballon d'Or (Gullballen) som årets spiller i verden.

Hegerberg har etter et tidlig gjennombrudd og stor suksess i Kolbotn og Stabæk vært utenlandsproff siden 2013, samme år hun som 18-åring hjalp Norge til EM-sølv. Etter halvannen sesong i Turbine Potsdam kom hun til Lyon sommeren 2014, og der har hun ved siden av de fem mesterlihgatriumfene vunnet seks serie- og fem cuptitler.

Hegerberg har siden 2017 sagt nei til landslagsspill for Norge.

