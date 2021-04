sport

Titan Sports Plus skriver at Shenzhen har fylt utenlandskvoten etter å ha signert tre nye spillere, og at Shenzhen-trener Jordi Cruyff dermed ikke lenger har bruk for sin nordmann på den defensive midtbanen. Ifølge Transfermarkt lånes Selnæs ut til Hebei fram til 31.desember 2021.

Selnæs har vært tilknyttet Shenzhen siden 2019. Ifølge nifs.no spilte trønderen til sammen 45 kamper og scoret fire mål for Shenzhen.

(©NTB)