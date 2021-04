Taremi med kunstmål – men Chelsea gikk videre

sport

Det var spilt tre av fire overtidsminutter i Sevilla da to av det portugisiske lagets innbyttere samarbeidet om kampens udiskutable høydepunkt. Nani la inn fra høyre, og Taremi satte inn 1-0 med et flygende brassespark.

Etter å ha vunnet «bortekampen» samme sted 2-0 forrige uke hadde London-laget et jerngrep om semifinaleplassen og sløste ikke unødig med kreftene foran helgens FA-cupsemifinale mot Manchester City. Det ble et tilnærmet gjesp av en fotballkamp helt til Taremis scoring.

Den kunne ikke hindre at Chelsea vant 2-1 sammenlagt, men Chelsea slapp inn mål for første gang i cupspillet og måtte tåle sitt første tap i en CL-kamp denne sesongen.

Krigsdans

Mest engasjerende inntil Porto-målet var Tuchels krigsdans på sidelinja etter at Porto-stopper Pepe helt i begynnelsen av kampen gikk inn i en luftduell med Kai Havertz med albuen først. Den franske dommeren Clément Turpin ga verken frispark eller gult kort, noe Chelsea-manageren hadde lite forståelse for.

Chelsea hadde sluppet inn bare to mål på sine ni tidligere mesterligakamper denne sesongen, begge i gruppespillet, og hadde ligget under bare fire minutter i hele turneringen. Det tallet økte til fem på det minuttet det varte før dommeren blåste av.

Porto truet aldri med å skape spenning om avansementet. Før scoringen var eneste virkelig svette øyeblikk for Chelsea-forsvaret da playmaker Otavio i det 33. minutt spilte opp på Jesus Corona, som vendte bort en uoppmerksom Ben Chilwell og hadde hele målet å sikte på. Han sleivet ballen over.

Neste sjanse kom i det 65. minutt, da innbytter Mehdi Taremi fikk nikke uhindret på et innlegg fra Corona. Hodestøtet hadde god retning, men ikke nok fart, og Edouard Mendy holdt ballen ved stolpen.

Annen hjemmebane

Christian Pulisic hadde Chelseas beste mulighet da Chilwell serverte ham foran mål, men han traff ikke ballen ordentlig. For Chelsea spilte det ingen stor rolle.

Laget trives på Estádio Ramon Sanchez-Pizjuan, der laget nå har spilt nesten like mange kamper i turneringen som hjemme på Stamford Bridge. Etter 4-0-seieren over Sevilla i gruppespillet ble det 2-0 over Porto før tirsdagens 0-1-tap som likevel holdt til sammenlagtseier.

Tuchel har gjort det klart at målet hans er å hente trofeer allerede i sitt første halvår i sjefsstolen, og mesterligaen kan fort bli den beste muligheten.

Chelsea møter Real Madrid eller Liverpool i semifinalen.

