Thingnes Bø på flyttefot – avviser OL-gambling

Stryningen har fra før varslet at han og familien skal bosette seg på Kongsvinger. Nå er det imidlertid klart at flyttelasset kjøres langt tidligere enn opprinnelig tenkt, melder TV 2.

Allerede i neste måned flytter Thingnes Bø egen base ut av hovedstaden. I utgangspunktet var planen å vente til etter Beijing-OL om et snaut år.

27-åringen synes ikke han gambler med egne OL-forberedelser.

– Det er det motsatte av gambling. Jeg flytter dit med tanke på at jeg skal være ekstremt mye borte fra august til verdenscupsesongen er over. Da er det greit for de andre å komme seg ut av byen, når jeg uansett ikke er der, sier Thingnes Bø til TV 2.

Han forklarer videre at sønnen Gustav har barnehageplass i Kongsvinger-traktene, og at det derfor letter logistikken for ham selv og kona Hedda Dehli Bø å flytte allerede nå.

Huset paret brygger står imidlertid ikke klart allerede. Dermed må familien mellomlande i en leilighet i første omgang.

