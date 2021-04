Fortsatt ankeltrøbbel for Ødegaard – usikker til kamp

sport

Det bekrefter London-klubben i en skadeoppdatering på sine nettsider onsdag.

– Martin har opplevd ubehag i sin høyre ankel siden han var på landslagssamling. Martin gikk glipp av den første kampen mot Slavia Praha sist torsdag og søndagens kamp mot Sheffield United. Hans tilgjengelighet blir fortsatt vurdert foran torsdagens kamp, heter det der.

Det var under den første landskampen mot Gibraltar at Ødegaard var uheldig og tråkket over. Han ble byttet ut, men spilte senere VM-kvalifiseringsoppgjørene både mot Tyrkia og Montenegro.

Landslagskapteinen var også med i Premier League-kampen mot Liverpool i etterkant av landslagssamlingen.

I tillegg til nordmannen er også kaptein Pierre-Emerick Aubameyang usikker på torsdagens kamp. Han gikk glipp av seriekampen mot Sheffield United på grunn av sykdom.

Midtbaneduoen Emile Smith Rowe og Bukayo Saka er på sin side friskmeldte og klare for spill.

Forsvarsspilleren Kieran Tierney og David Luiz er begge operert og ute i tiden som kommer. Det er ventet at Tierney kan vende tilbake til trening i løpet av seks uker.

