Lesund semifinaleklar i SHL-sluttspillet

sport

Lesund og hans lagkamerater kunne juble over avansement etter 6-1-seier borte mot Frölunda. Lesund er back i Rögles 3.-femmer.

Mats Rosseli Olsen, som er blant Frölundas viktigste spillere, var ikke med onsdag etter å ha fått en smell i 0-5-tapet tirsdag.

Den fjerde strake seieren satt langt inne for Växjö, som måtte spille fem perioder for å slå Färjestad 4-3. Vinnermålet i Karlstad kom ved Fredrik Karlström etter 94.50 minutter.

Henrik Haukeland satt på benken for Färjestad og så førstekeeper Arvid Holm redde 48 av 52 skudd.

Örebro har også sjansen til å avgjøre i fire strake kamper. Det kan skje torsdag, etter at Leksand ble slått 7-1 onsdag. Luleå vant 1-0 over Skellefteå og leder 2-1 i best av sju kamper.

(©NTB)