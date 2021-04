Sverige hentet tilbake finsk smøresjef etter løper-uro

sport

Torsdag opplyser Det svenske skiforbundet at Martin Norrgård hentes tilbake i smøreteamet rundt langrennslandslaget etter ett år som finsk smøresjef.

Norrgård var svensk smører i 2019/20-sesongen, men satte deretter kursen for hjemlandet etter å ha fått et attraktivt tilbud der.

Nå vender han tilbake for å hjelpe Ebba Andersson, Frida Karlsson og de øvrige svenske stjernene.

Nyheten kommer i kjølvannet av at både Rikard Andreasson og Ulf Eriksson nylig bekreftet at de slutter i det svenske smøreteamet. Andreasson var personlig smører for Ebba Andersson.

– Han er en veldig viktig person for meg, som nå tas ifra meg. Og å da gå inn i en OL-sesong føles ikke så gøy. Akkurat nå kjennes det ikke som at jeg er i en kjempetrygg situasjon, sa langrennsstjernen til Expressen da nyheten ble kjent.

Ulf Eriksson hadde blant annet ansvar for skiene til sprintprofilen Maja Dahlqvist.

