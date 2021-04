Toppleder i japansk regjeringsparti utelukker ikke OL-avlysning

sport

Toshihiro Nikai sier i et TV-intervju at Japan må «gi opp» OL hvis smittespredningen fortsetter å øke.

– Vi kommer uten tvil til å avlyse om det ikke lenger er mulig, sier 82-åringen, ifølge nyhetsbyrået Kyodo.

Nikai er generalsekretær i Det liberaldemokratiske partiet (LDP). Han er kjent for å være frittalende.

Onsdag var det 100 dager til Tokyo-OL. Lekene skulle vært arrangert i fjor sommer, men koronapandemien tvang fram en utsettelse. Offisielt er det siden blitt sagt at lekene skal gjennomføres, men Nikais uttalelser bidrar til å så tvil.

Over lang tid har det vært motstand i det japanske befolkningen mot å arrangere OL under en pandemi. Nylig viste en undersøkelse fra Kyodo at sju av ti japanere vil at lekene skal utsettes på nytt eller avlyses helt.

Torsdag var emneknaggen «avlys OL» svært populært på Twitter i Japan. På kort tid var det lagt ut over 300.000 meldinger fra ulike brukere.

De siste dagene er det på nytt slått alarm rundt den japanske koronasituasjonen. Landets medisinske topprådgiver, Shigeru Omi, har erkjent at Japan er inne i sin fjerde bølge i pandemien.

Åpningsseremonien i OL er satt til 23. juli.

