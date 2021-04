Trolig ingen tribunefest for Vipers i Champions League

sport

Vanligvis er det nesten 10.000 på tribunene begge dager i Laszlo Papp-arenaen i den ungarske hovedstaden i finalehelgen. Ungarn er knallhardt rammet av koronapandemien.

Landet har nesten 25.000 koronarelaterte dødsfall i en befolkning på 9,7 millioner, ifølge worldometers.info. 3,3 millioner ungarere er vaksinert.

Semifinaleoppsettet er spikret. Hjemmefavoritten Györ møter Brest 15.15 lørdag 29 mai. Vipers og CSKA Moskva spiller 18.00 samme dag.

Finalen spilles dagen etter. Skjer det uten tilskuere, vil det være et stort minus for Györ. Den ungarske klubben har vunnet de tre siste sluttspillene i Budapest og hatt sterk støtte fra publikum.

Silje Solberg, Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale og Veronica Kristiansen har kontrakt med Györ.

– I øyeblikket er det ikke mulig med tilskuere på idrettsarrangementer i Ungarn. Vi planlegger også for et arrangement med et begrenset antall tilskuere. Utviklingen i helsesituasjonen i Ungarn vil selvfølgelig påvirke beslutningen, sier Thomas Schöneich i det europeisk håndballforbundet (EHF) til NTB.

