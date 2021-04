Ruud til semifinale i Monte Carlo – får ingen ønskeduell med læremester Nadal

sport

Tennisproffen fra Snarøya tok seg til lørdagens semifinale med settsifrene 6-4, 6-3. Der skal han kjempe om å nå sin fjerde finale på ATP-nivå.

– Selv om kampen endte som den gjorde, føler man etterpå at dette kunne gått begge veier. Heldigvis var det min dag å vinne de viktige poengene, sa Ruud til NTB etter bragden mot italienske Fognini.

22-åringen hadde et håp om å få Rafael Nadal som semifinalemotstander, men det satte Andrej Rublev en stopper for. Russeren slo den spanske gruskongen 6-2, 4-6, 6-2 i den siste kvartfinalen.

Ruud har aldri spilt en tellende kamp mot sin store barndomshelt og sparringspartner. Lørdag får han i stedet en konkurrent han tidligere har tapt tre ganger for, senest i årets Australian Open.

ATP 1000-turneringen i Monaco er på det høyeste nivået i tennisverdenen bak konkurranser med Grand Slam-status.

Holdt unna

En innbitt Ruud kjempet til seg seieren i første sett fredag. Gjentatte ganger kom han skjevt ut i egen serve, men hver gang slo han tilbake og unngikk å bli brutt.

Et tydelig eksempel på det kom da Ruud overlevde fire breakballer og halet inn 3-2-ledelse i det femte gamet.

Fognini spilte tidvis glitrende tennis i åpningssettet, men italieneren fikk ikke uttelling mot en seig nordmann på motsatt banehalvdel. På tampen avgjorde Ruud settet med en vellykket bruddball.

Frustrert

I sett to var Fognini tydelig oppgitt. 33-åringen gjorde en rekke feil og ble brutt i sin første serve. I ren frustrasjon måket han ballen i veggen, men fikk ingen straff fra dommeren. Han hadde en advarsel hengende over seg fra før.

Ruud ville fått seieren i gamet og gått opp i 4-0-ledelse om Fogninis oppførsel hadde blitt slått ned på. I stedet fant italieneren en vei tilbake og utlignet til 3-3.

Men igjen var det Ruud som hadde den beste stayerevnen. Han føk opp i 5-3 da han for tredje gang i kvartfinalen brøt motstanderens serve. I det neste gamet havnet Ruud bakpå, men denne gangen ble det ikke fornyet spenning.

– Det viktigste jeg klarte i dag, var å få inn en ekstra ball her og der. Han gjorde noen utrolige vinnere, men også noen upressede feil. Jeg fikk han til å slå noen ekstra slag i en del ballvekslinger, og det tror jeg var viktig. I tillegg klarte jeg å steppe opp da jeg fikk sjansen, sa Ruud.

Titteljakt

Fognini stilte til start som regjerende mester etter triumfen i 2019. Fjorårets utgave av Monte-Carlo Masters ble avlyst på grunn av koronapandemien.

På verdensrankingen er Fognini og Ruud rangert som henholdsvis nummer 18 og 27. Rublev ligger på en 8.-plass.

– Kampene blir som oftest bare tøffere jo lenger man kommer, så jeg er glad for at det kun ble to sett i dag. Jeg skal gjøre det jeg kan for å være helt klar og i form til i morgen, sier Ruud til NTB.

Nordmannen har én tittel på ATP-nivå. Den kom da han i februar i fjor vant Argentina Open.

