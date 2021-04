Sørloth skjøt blankt i surt poengtap

sport

Med uavgjortresultatet røk fort RB Leipzigs siste sjanse til å utfordre Bayern München om Bundesliga-tittelen. Med én kamp mer spilt er laget fire poeng bak tabelltoppen.

Seks minutter på overtid trodde Leipzig-innbytter Yussuf Poulsen at han hadde blitt matchvinner, men danskens scoring ble annullert for hands.

Den første timen gikk uten formsterke Sørloth på banen. Da trønderen slapp til som erstatter for Dani Olmo, kom han til et par solide muligheter. Den største kom ti minutter ut i innhoppet. Da fikk han ballen foran føttene inne i Hoffenheim-boksen, men den harde avslutningen med høyrefoten endte høyt oppe på tribunen.

Sørloth var tydelig oppgitt over seg selv etterpå. I sluttminuttene headet han ballen like over mål. Totalt står landslagsspissen med fem seriemål i Tyskland denne sesongen. Forrige helg nettet han to ganger i en 4-1-seier over Werder Bremen.

Håvard Nordtveit entret banen nesten samtidig som Sørloth. Han fikk dermed den siste halvtimen for Hoffenheim, som har gått fem strake Bundesliga-kamper uten seier. I denne sammenhengen tok gjestene et råsterkt poeng.

RB Leipzig spiller ny seriekamp allerede tirsdag. Da venter Köln på bortebane.

(©NTB)