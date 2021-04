Spanias største avis: - Uaktuelt å selge Ødegaard

sport

Avisen har meget gode kilder i Real Madrid og treffer ofte med sine analyser. Marca går nøye gjennom Reals planer for sommeren.

Det slås klart fast at Ødegaard ikke under noen omstendighet kommer til å bli solgt. Sammen med Vinicius Junior, Rodrygo Goes og Fede Valverde betegnes han som «nøkkelbrikke i framtidsplanene». Det er disse fire som lyser opp førstesiden i papirutgaven.

Ødegaard er for tiden på utlån i Arsenal, men ankelskadd.

På kommentarplass skrev Marca torsdag at Ødegaard bør lære av Valverde og ha tålmodighet og kjempe for plassen på laget.

Nordmannen krevde å bli utlånt i vinter, og valget falt på Arsenal.

Marca skriver også at Real ikke har gitt opp håpet om å hente både Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé til sommeren.

Det ligger også an til en utrenskning i stallen, og spillere som Gareth Bale (utlånt til Tottenham), Isco og Marcelo ligger tynt an. Disse har også meget høye lønninger.

