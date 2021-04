Ruud stoppet i Monte-Carlo-semifinalen – tror på topp 20-plass

sport

Det skjedde på en dag der Ruud startet godt og tok initiativet i kampen, og der han også kjempet om seier i det andre settet. Men han måtte gi tapt mot sterke Rublev til slutt, etter å ha bommet i noen avgjørende situasjoner i settet som russeren vant 7-5.

Underveis i settet fanget TV-kameraene opp at Ruud kjeftet på seg selv etter at Rublev brøt serven hans og reduserte til 3-4.

– Det er en stor match for begge, og man vil gjerne prestere sitt beste. Nå du har en ledelse og gir bort billige poeng, så er det frustrerende. Akkurat fra 4-2 til 4-3 var jeg ikke fornøyd. Det var en for dårlig prestasjon av meg, og da var det frustrasjon som kom ut, forklarte nordmannen på pressekonferansen etter kampen.

God

Han møtte Rublev for fjerde gang i karrieren, og han hadde tapt de tre tidligere møtene. Da hadde han fått merke russerens harde slag og høye tempo, men lørdag hang nordmannen bedre med i oppgjøret.

Den russiske tennisstjernen var imidlertid svært hardtslående som vanlig, og han var god til å tvinge Ruud til å bruke backhanden. Slik skapte han vansker for Norges tennisess.

Særlig mot slutten av kampen klarte Rublev å vende en litt svak trend til å styre begivenhetene.

– Casper er en fantastisk spiller, særlig på grus. Han hadde høy intensitet, og jeg kjente at jeg måtte heve spillet mitt for å kjempe mot ham. Jeg måtte øke tempoet og spille hardere. Etter hvert traff jeg bra, og han begynte å bomme mer. Det ble avgjørende, sa Rublev i seiersintervjuet med arrangøren.

Formidabelt

Tapet til tross, Ruud har gjort en formidabel innsats i Masters 1000-turneringen med seirer over flere toppspillere. For semifinaleplassen får han også med seg 850.000 kroner i premiepenger.

Det gode spillet den siste uken gjør at den 27.-rankede nordmannen tør å se oppover verdensrankingen. Det er som kjent en svært viktig faktor i tennisen, der man seedes til turneringer etter ranking.

– Man setter seg noen mål her og der, og å nå en ny Masters 1000-semifinale var høyt oppe for meg. At jeg klarer det på første forsøk denne sesongen, er veldig gøy. Og jo bedre man gjør det, jo mer tro får man på seg selv, sier Ruud og fortsetter:

– Akkurat nå vet jeg at det ikke er langt opp til topp 20 på rankingen, og kanskje kan jeg snuse på det de neste ukene. Topp 20 er det neste store målet for min del, sammen med å gjøre det bra i French Open (Grand Slam-turneringen i Paris).

Ujevnt

Ruud markerte seg tidlig lørdag da han brøt Rublevs serve og tok føringen 2-1 i første sett. Men deretter vant russeren de fire neste gamene. Ruud slo tilbake og servet inn 3-5, men Rublev hadde ingen problemer med å ta neste game og trygge inn settseieren med 6-3.

I det neste settet slo Ruud kraftig tilbake etter at Rublev hadde vunnet de to første gamene. Nordmannen snudde til 4-2-ledelse, men russeren hadde mer på lager og utnyttet i tillegg noen upressede feil av motstanderen.

Ruud hadde flere muligheter til å gå opp til 6-5 i egen serve, men misset da det gjaldt som mest. Rublev brøt nordmannen og kunne deretter serve inn 7-5 og seier.

I finalen skal Rublev opp mot grekeren Stefanos Tsitsipas, som tidligere lørdag beseiret Daniel Evans i strake sett.

