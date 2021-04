Arsenal berget poeng seks minutter på overtid

sport

Nketiahs mål endte noen svært dramatiske sluttminutter i London-oppgjøret der Fulham-keeper Alphonse Areola hadde vært i det umulige hjørnet i 96 minutter.

Areola reddet også skuddforsøket fra Dani Ceballos helt på tampen, men Nketiah satte returen i mål.

Tidligere hadde Josh Majas sendt Fulham i ledelsen på straffespark, men ledelsen skulle ikke holde for det nedrykkstruede laget.

Arsenal slet for øvrig skikkelig med å score søndag, og de hadde ikke marginene på sin side. Vertene, som måtte klare seg uten en skadd Martin Ødegaard, fikk to scoringer annullert for offside, mens Bukayo Saka traff stolpen kort tid før Fulham tok ledelsen.

