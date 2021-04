Fjerde seier for Cavendish i Tyrkia – Diaz vant sammenlagt

sport

Den britiske Deceuninck-Quick Step-rytteren har fått et realt løft under etapperittet i Tyrkia. Han hadde ikke vunnet et løp på over tre år før han vant den 2. etappen der i starten av uken.

Cavendish var sterkest også på avslutningsetappen søndag, og han vant foran belgieren Jasper Philipsen og norske Kristoffer Halvorsen fra Uno-X-laget.

Sammenlagtseieren i rittet gikk til spanjolen José Manuel Díaz. Han vant med bare ett sekunds margin til australske Jay Vine.

Best av de norske rytterne i sammendraget ble Anders Halland Johannessen på en fin 9.-plass. Han endte 55 sekunder bak Díaz totalt.

Uno-X har imponert denne våren. Søndag kjører det norske laget også storrittet Amstel Gold Race i Nederland.

