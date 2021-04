Formsterk Greenwood sikret ny United-seier

sport

Den 19 år gamle spissen ser ut til å ha gjenfunnet formen fra tilsvarende periode i fjor og fulgte opp et fint innhopp mot Tottenham (3-1) sist helg med å avgjøre søndagens hjemmekamp.

Greenwood styrte inn 1-0 etter en glimrende United-kontring tidlig i første omgang, mens han dro seg inn i feltet og skjøt via at Burnley-bein og i mål sju minutter før slutt.

– Jeg liker å gjøre det sånn, å skjære inn i banen på den måten. Men du må variere spillet dit, så forsvarerne ikke avslører deg. Jeg er glad for begge målene mine, sa Greenwood til Sky Sports.

Han tangerte Wayne Rooneys 15 United-mål før fylte 20 år. Veteranen Edinson Cavani satte punktum for United på overtid.

For Burnley hadde den sterke midtstopperen James Tarkowski utlignet to minutter etter Uniteds åpningsmål. Han knuste vertenes forsvarere i lufta og satte inn 1-1 med hodet.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd med tre poeng. Vi har ikke slått Burney her siden 2015. Nå har vi fem seirer på rad. Det er god form, sa en fornøyd United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Nesten sjokkstart

Og det var Solskjærs menn som førte det meste av kampen, tidvis med enormt høyt tempo, men det var også noen skremmeskudd fra gjestene.

– Det var en tøff kamp. Spissen deres var en stor trussel, og det måtte vi tilpasse oss. Og vi klarte det til slutt, sa Greenwood.

Allerede etter 15 sekunder stanget Chris Wood ballen i mål, en nettkjenning som ble annullert for en hårfin offside. Det var grunn til å stille spørsmål ved keeperspillet til Uniteds Dean Henderson, som ruste ukontrollert ut og bommet fullstendig i den situasjonen.

United svarte på den tidlige advarselen ved å presse på og spille Burnley lave. Scott McTominay fikk en god skuddmulighet etter tre minutter, men forsøket ble blokkert av Ben Mee.

Wood var en trussel på topp hos Burnley, men han måtte stort sett både presse og angripe alene. Dermed hadde United bra kontroll defensivt i første omgang.

Den største sjansen før pause kom etter 37 minutter. Da kom United tre mot tre på en kontring, og Greenwood var bare noen centimeter for kort til å dytte Marcus Rashfords pasning i mål.

Kontringssterkt

Mens det manglet scoringer før hvilen, tok det fyr nesten umiddelbart etter sidebytte. Marcus Rashford kom på et soloraid langs venstrekanten og passerte tre Burnley-spillere før han slo inn i feltet. Bruno Fernandes hoppet over ballen og åpnet for at Mason Greenwood kunne styre den enkelt i mål.

To minutter senere glapp det på defensiv dødball for United, og lagene var like langt igjen.

Dean Henderson var ute på en ny bærtur etter 54 minutter, men også denne gangen slapp han med skrekken. I stedet var det United som skapte farlighetene resten av oppgjøret.

Særlig venstresiden med Rashford og Luke Shaw ga Burnley utfordringer. Halvveis i omgangen slo Shaw et godt innlegg til Bruno Fernandes på første stolpe, men hans heading ble stanset av Bailey Peacock-Farrell.

Sluttspurt

Rashford var en konstant trussel med sin fart, men han manglet noe dyktighet med «touchen» i avgjørende situasjoner. Etter hvert ble situasjonen noe fastlåst mot et svært kompakt Burnley-forsvar, og United slet med å finne veien til flere scoringer.

Det var da Greenwood skulle vise seg som en nøkkelmann igjen. Han fikk ballen fra Paul Pogba og trakk seg inn i feltet før han klemte inn matchvinnermålet via beinet til Jack Cork.

– Vi var litt uheldig med det målet. Vi skapte problemer for dem hele dagen, mente Tarkowski.

På overtid fikk United rom på nok en kontring, og innbytter Edinson Cavani satte til slutt inn 3-1 på en fin pasning fra Donny van de Beek.

Dermed har United ti poengs luke ned til 3.-plasserte Leicester. Opp til serieleder Manchester City skiller det åtte poeng.

– Vi kan ikke slutte å tro. De (City) kan skli, så vi må bare jobbe på og konsentrere oss om våre kamper. Og det som skjer, det skjer, sa Greenwood om tittelmuligheten.

