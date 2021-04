Hoelgaard imponerte i Amstel-rittet – kan være på vei til større lag

sport

Tre ryttere gjorde opp om seieren bare et par sykkellengder foran gruppen som Hoelgaard kom i mål med. Wout Van Aert tok seieren, men det måtte målfoto til for å avgjøre at han var foran Thomas Pidcock.

I en periode hersket usikkerheten i målområdet. Seiersintervjuet ble utsatt mens målfotoet ble gransket, og Van Aert og Pidcock ventet spent på beskjed fra juryen om hvem som hadde vunnet.

– Jeg fikk nettopp høre at juryen sier jeg vant. Jeg kan nesten ikke tro det, sa Van Aert.

Hoelgaard hang lenge med i kampen om topplasseringer, og satt i feltet som kom i mål bare to sekunder etter tetrioen, til en topp-20-plassering.

– Jeg hadde håpet å sitte igjen med et bedre resultat, men det gikk dessverre ikke. Men jeg viste opp Cauberg-bakken at jeg er blant de sterkeste, så det er gøy å se at jeg har noe å gjøre i et slikt ritt, sa Hoelgaard til NTB.

– Gøy at større lag følger med

Etter den sterke innsatsen hans begynte ryktene å svirre om hvorvidt et større lag skal kapre signaturen hans.

Sportssjef Kurt Asle Arvesen i Uno-X innrømmer overfor NTB at de nok mister Hoelgaard etter denne innsatsen.

– Det blir vanskelig å holde på ham, men det er vi bare stolte av, sa Arvesen.

– Det er selvfølgelig gøy at større lag følger med og viser interesse, men samtidig har jeg det veldig godt i Uno-X. Dersom det skal være aktuelt, så må det være riktig tilbud og lag. Jeg trives såpass bra at jeg ikke føler behov for å si ja til hva som helst, sier Hoelgaard selv.

Norske innslag

Det norske profflaget Uno-X har fått innpass i store verdenstourritt denne sesongen, og var med på å sette farge på den første av Ardennene-klassikerne.

Dette er det største rittet Uno-X har deltatt i, og innsatsen bør være god nok til at det kommer invitasjoner til flere store ritt i tiden framover.

Anders Skaarseth kom med i timannsbruddet som gikk tidlig, og fikk godt med TV-tid i bruddet som ble holdt på trygg avstand av hovedfeltet.

Skaarseth ble tatt igjen da 35 kilometer gjensto, men da hadde en nordmann bestemt seg for å vise seg fram. Hoelgaard lot nemlig ikke begivenhetene prege ham, og ble med da verdensstjernene satte opp farten da finalen av rittet ble satt i gang.

Hoelgaard til større lag?

Hoelgaard satt med favorittene fram til det gjensto under 20 kilometer. Da de store kanonene med Wout Van Aert i spissen satte opp farten med 18 kilometer igjen, sprakk det lille som var igjen av et felt opp.

Hoelgaard var blant rytterne som akkurat ikke klarte å henge med, men han bet seg fast i gruppen bak og kom i mål sammen med flere av favorittene.

Totalt deltok sju norske syklister for Uno-X i rittet.

