Leeds med superliga-markering – stilte med spesiallagde T-skjorter

sport

I forkant av Premier League-kampen kom Leeds-spillerne på banen med T-skjorter med påskriften «Fortjen det» på fronten. På ryggen sto det «Fotballen er for fansen».

T-skjortene var også merket med Champions League.

Markeringen var en klar melding til de tolv klubbene som søndag annonserte at de starter en ny europeisk utbryterliga. Liverpool er blant disse.

Kritikken har haglet etter at planene ble kjent.

Det har blitt argumentert med at de aktuelle klubbene vil berike seg selv ekstra, uten å dele med resten av fotballpyramiden.

I forkant av mandagens kamp tok også Liverpool-manager Jürgen Klopp uoppfordret opp T-skjortemarkeringen til Leeds.

– Jeg har allerede hørt at det er oppvarmings-skjorter der borte. Vi kommer ikke til bruke dem. Dersom noen tror at de må minne oss på at vi trenger å fortjene å spille i mesterligaen, er det en vits og noe som gjør meg sint, sa Klopp til Sky Sports.

– Hvis de la den i garderoben vår, og det var Leeds sin del, tusen takk. Ingen trenger å minne oss på noe, kanskje de skulle minne dem selv, tilføyde han.

(©NTB)