Uefa-toppen om superliga-planen: – Som å spytte oss i ansiktet

Čeferin, generalsekretær Theodore Theodoridis og hans assistent Giorgio Marchetti holdt mandag en digital pressekonferanse. Der fikk bare utvalgte redaksjoner tilgang.

Planen var at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skulle slippe nyheter rundt europacupene. Det kom helt i bakgrunnen.

– Alle skal kunne kvalifisere seg til våre turneringer. Det skal ikke bare være for en liten eksklusiv grådig gruppe. Uefa og fotballverdenen står sammen mot de klubbene som bare er drevet av grådighet. Dette er kyniske planer, sa Čeferin med klar adresse til superligaen.

Han kalte ideen «tøvete».

– Spillerne som deltar i den mulige nye serien, vil bli utelukket fra EM og VM. Vi er allerede i gang med å vurdere de juridiske sidene ved dette.

– Dette er som å spytte i ansiktet på fotballen. Vi kommer ikke til å godta at de tar dette fra oss, sa Čeferin i et innbitt innlegg i starten av mediemøtet.

Skuffet

Han etter hvert til kraftige personangrep mot en rekke av topplederne i flere av klubbene som er innstilt på å bryte ut.

– Jeg har sett mye i mitt liv, jeg var advokat tidligere og jobbet med kriminalitet i 20 år. Der møter man mange rare mennesker, men jeg har ikke sett maken til lyving som det Andrea Agnelli (Juventus-topp) har vist. Vi hadde en avtale om å ringes, men han slo av telefonen, sa Čeferin.

– Jeg stoler på klubbene fra Frankrike og Tyskland som sto imot denne fristelsen. Andre klubber ser ikke på antall mål, men bare på tallene i regnskapet. Vi var kanskje naive som ikke så at vi hadde noen slanger rundt oss. Nesten alle vet at beslutningen de har tatt, er gal. Man trenger ikke særlig høy IQ for å forstå det, la han til.

Čeferin ville likevel ikke utelukke at utbryterne kan komme tilbake i Uefa-familien på et senere tidspunkt.

President Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal delta i Uefa-møter tirsdag. – Han har sagt at han støtter oss i denne saken, sa Čeferin.

Konkurranse

Gjennomgangen til Uefa startet 13-14 timer etter at nyheten om en utbryterliga for opp til 20 av Europas toppklubber lekket ut.

Blir denne turneringen startet opp, vil det trolig skape store utfordringer for Uefas stolthet, Champions League.

15 faste klubber er planlagt med i superligaen, tolv allerede klare: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England. Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania. Inter, Juventus og Milan fra Italia.

