Boris Johnson utelukker ingen virkemidler i kampen mot ny superliga

sport

Den britiske regjeringssjefen holdt tirsdag møter med engelske fotballedere og representanter for supporterne. Temaet var de omstridte Super League-planene.

I etterkant sa Johnson at «ingen handlinger er uaktuelle» i kampen for å blokkere prosjektet som er under oppseiling. Han la videre til at også lovendringer vurderes.

Den britiske idrettsministeren Oliver Dowden deltok også på møtet. Johnson truet med å «slippe en lovbombe» på superligaen.

En mulighet som er blitt lansert er å innføre en versjon av den tyske «50+1»-regelen som fastslår at eksterne investorer ikke kan eie mer enn 49 prosent av fotballklubber og at klubbmedlemmer alltid vil ha siste ord når viktige avgjørelser skal fattes.

Britiske myndigheter avviser ifølge Sky Sports ikke at spillere fra de aktuelle klubbene kan bli nektet arbeidstillatelse. Uaktuelt skal det heller ikke være å trekke tilbake pengestøtte som setter politiet i stand til å ivareta sikkerheten under kamper.

– Alle tilstedeværende var enige om at handling er nødvendig for å beskytte åpen og rettferdig konkurranse i fotballen, og for å opprettholde det grunnleggende prinsippet at alle klubber skal ha muligheten til å spille og vinne mot de store, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor.

– Statsministeren bekreftet at myndighetene ikke vil være passive tilskuere mens en liten håndfull eiere skaper en lukket turnering. Ingen handling er uaktuell, og myndighetene ser på alle muligheter, inkludert lovendringer, for å sørge for at forslaget stoppes.

Det er også klart at det vil bli avholdt en høring i parlamentet om superligaplanene.

(©NTB)