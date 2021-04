Everton går i strupen på Premier League-rivaler: – Latterlig arroganse

sport

Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea og Tottenham er alle del av fotballprosjektet der totalt tolv klubber inngår.

Kritikken har vært massiv etter at planene ble annonsert sent søndag kveld. Mandag la styret i Everton ut et innlegg på klubbens nettsider som er sterk kost.

Der rettes det i all hovedsak kritikk mot de seks Premier League-kollegene. I innlegget heter det blant annet at klubben er «lei seg og skuffet» over at en utbryterliga presses fram av seks klubber som utelukkende handler ut fra egne interesser.

«Denne latterlige arrogansen er ikke ønsket noe sted i fotballen utenfor klubbene som har utarbeidet denne planen», skriver klubbstyret på Goodison Park.

Videre ber Everton om at forslagene straks trekkes tilbake og at «de private møtene som har ført til at vår vakre idrett kanskje har nådd den laveste posisjonen noen gang med hensyn til tillit opphører nå».

