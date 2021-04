Idrettsministeren applauderer Chelsea og City

sport

– Det er gode nyheter at Chelsea og City har kommet til fornuft, og jeg oppfordrer resten til å følge dem snarest, tvitret han tirsdag kveld.

– Hele ESL-planen viser hvor utenfor disse eierne er. De har fullstendig feilbedømt de sterke følelsene til tilhengere, spillere og hele landet. Fotball er for tilhengerne.

Han gir seg ikke med det.

– Granskingen ledet av fans vil likevel bli gjennomført, og jeg er like overbevist om behovet for reform. Vi må sørge for at dette aldri skjer igjen, skriver Dowden.

(©NTB)